Peter Crouch: «Prosinecki só não fumava quando estava a jogar»

Para os menos lembrados, Peter Crouch recordou que numa fase ainda precoce da respetiva carreira partilhou o balneário do Portsmouth com o já veterano Robert Prosinecki, médio croata que foi campeão da Europa e do Mundo pelo Real Madrid. O também já retirado jogador inglês lembrou que o agora treinador dos turcos do Kayserispor não era muito dedicado à condição física...





"Robert Prosinecki não era o mais dediciado no que ao aspeto físico diz respeito. Era um rebelde e o único momento em que não estava a fumar um Marlboro Red era quando estava em campo. Durante a semana viamo-lo pouco nos treinos mas quando jogava no Portsmouth era incrível", vincou o ex-futebolista, agora com 39 anos, abordando a única época em que coincidiram: 2001/02."Ele tinha um truque em fingia que ia chutar, fazia uma finta e passava o pé sobre a bola, deixando o defesa completamente confuso. Sabias que ia fazer aquilo, que ia ter contigo mas era imparável", elogiou ainda ao 'Daily Mail'.