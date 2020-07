Peter Schmeichel rendido a Bruno Fernandes: «É o chefe»

Não há volta a dar. Bruno Fernandes continua a ser a grande figura do Manchester United e até as lendas dos red devils parecem já rendidas à influência do médio português. Foi o caso de Peter Schmeichel, que poucos segundos depois do golo do ex-Sporting ao Bournemouth, reagiu de uma forma que diz tudo. "Bruno é o chefe", escreveu o também ex-leão.





Bruno is the boss — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) July 4, 2020