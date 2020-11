Phil Foden aliciado com novo contrato e regresso à seleção inglesa após caso na Islândia

Pep Guardiola está decidido em segurar Phil Foden e já terá luz verde por parte dos responsáveis do Manchester City para oferecer ao jovem médio inglês um novo contrato. Segundo o 'Daily Star', Phil Foden devera ver o seu salário triplicar na nova proposta dos citizens. Isto numa semana em que o médio voltou a ser convocado para a seleção inglesa depois do episódio na Islândia, em que, juntamente com Mason Greenwood, quebrou o protocolo de segurança imposto pela seleção de Sua Majestade, devido à pandemia de covid-19, e terão recebido a visita de duas mulheres nos quartos do hotel na Islândia.





Phil Foden tem contrato com o Manchester City até 2024, com um salário base a rondar os 28 mil euros por semana, no entanto, de acordo com o 'Daily Star', os citizens pretendem triplicar esse valor, ao qual somarão ainda valores extra, como por exemplo cerca de 10 mil euros por cada vitória.Valores que deverão convencer Phil Foden a assinar um novo contrato, que segundo a publicação inglesa, deverá acontecer ainda antes do mercado de transferência de janeiro, de forma a 'segurar' o médio de 20 anos.No entanto, Phil Foden não poderá protagonizar outro caso de 'indisciplina' como aconteceu na concentração da seleção inglesa em setembro para os jogos da Liga das Nações.