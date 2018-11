Pickford alvo de Mourinho

David De Gea tem criado uma novela no Manchester United em torno da sua renovação e José Mourinho, precavendo uma possível saída do espanhol, de 28 anos, já terá definido o seu substituto: Jordan Pickford.

Segundo a imprensa inglesa, o internacional espanhol tem recusado as propostas de renovação apresentadas pelo United e o treinador português, atento ao cenário e sabendo que o contrato do seu jogador termina no final da época, já terá escolhido Pickford como o futuro guardião das balizas de Old Trafford. O Special One poderá assim adquirir uma das joias do Everton, orientado pelo compatriota Marco Silva. Em Inglaterra, é tido que o United já iniciou conversações com os toffees, oferecendo quase 70 milhões de euros.

Recorde-se, igualmente, que o interesse de Mourinho pelo guarda-redes de 24 anos não é novidade, já que no último defeso as boas exibições de Pickford no Mundial’2018 levaram-no a ser associado aos red devils. A possibilidade ganha agora ainda mais força numa altura em que De Gea é visto como o possível futuro guarda-redes da Juventus.