Piers Morgan condena afastamento de Lineker: «Que suspendam então o David Attenborough...»

Piers Morgan não perdeu tempo a comentar o afastamento de Gary Lineker da apresentação do programa 'The Match of the Day', emitido pela BBC. O reputado jornalista britânico criticou as razões que levaram o grupo de comunicação social a fazê-lo em relação ao antigo futebolista inglês."Esta é uma decisão ridícula e se a BBC realmente acredita que os seus apresentadores não deviam ter opiniões políticas então espero que suspendam o David Attenborough, o Alan Sugar e todos os outros que apresentaram programas da BBC e que tornaram públicas as suas opiniões", disse, citado pelo 'The Sun', referindo os nomes de dois dos mais icónicos homens da televisão em Inglaterra.Refira-se que Lineker foi afastado do ar temporariamente após, através da conta pessoal de Twitter, comparar a nova política de imigração inglesa à da Alemanha nazi, nos anos 30.