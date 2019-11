Pochettino despedido do Tottenham

Mauricio Pochettino foi despedido do comando técnico do Tottenham. O treinador argentino, de 47 anos, não resisitiu ao arranque de temporada intermitente."Estivemo relutantes em relação a esta mudança e não foi uma decisão tomada de ânimo leve por parte da direção. Infelizmente, os maus resultados domésticos no final da temporada passada e no início da presente foram extramamente desapontantes. Daí esta tomada de posição por parte da direção do clube que dispensa, assim, os serviços do técnico e da sua equipa técnica", pode ler-se no comunicado oficial do clube.Recorde-se que Pochettino esteve cinco temporadas e meia no comando dos Spurs, tendo conseguido alcançar a final da Liga dos Campeões, na temporada passada, perdendo para o Liverpool (2-0) e também conduziu a equipa ao 2.º lugar na Premier League em 2016/17.A imprensa já antecipava este cenário e, já em outubro, se dizia que o Tottenham estava em contacto com José Mourinho.