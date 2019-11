Pochettino entre a Premier League e a liga espanhola

Logo que se tornou oficial a saída de Mauricio Pochettino do Tottenham, surgiram em cima os possíveis futuros destinos do técnico, de 47 anos. Desde logo, a imprensa inglesa avançou que Pochettino seria a solução ideal para render Solskjaer no Manchester United, que não parece agradar à direção red devil devido aos resultados desta época.





Ainda assim, a hipótese de Pochettino regressar ao futebol espanhol não é descartada. Na verdade, Pochettino afirmou recentemente que gostaria de voltar a Espanha. "Somos latinos, gosto desta cidade, LaLiga e amo o Espanyol. Estou a gostar muito de Inglaterra, mas gostava de voltar a Espanha", deixou claro.