Pochettino: «Sempre pensei que substituiria Mourinho no Real Madrid, mas a vida muda...»

Mauricio Pochettino confessou numa entrevista ao jornal inglês 'The Guardian' que imaginava um dia poder ocupar o lugar de Mourinho no Real Madrid. Mas não só o argentino não assinou pelos merengues, como anos mais tarde viu o português substituí-lo no Tottenham.





"Sempre pensei que fosse substitui-lo. Ele estava no Real Madrid e eu dizia para mim 'talvez um dia possa ficar com o teu lugar no Real Madrid', mas vejam as voltas que a vida deu. Ele ficou com o meu lugar no Tottenham. Incrível, não é verdade?", disse o treinador.Mas não se pense que Pochettino sente algum ressentimento por o português ter ficado com o seu lugar nos spurs, antes pelo contrário. "Eu e o José conhecemo-nos há muito tempo. Estou muito feliz que ele esteja a substituir-me no Tottenham", garantiu.Sobre o seu futuro, o argentino fala da incerteza que atualmente reina no Mundo. "Vamos viver uma era completamente diferente no futebol, que precisamos de descobrir. Como vão ser os clubes depois do desaparecimento do vírus? É uma grande interrogação.""Estou disposto a esperar por um projeto que me seduza. Trata-se do clube, das pessoas, da dimensão humana. Estamos abertos a isso. Amo Inglaterra e a Premier League, continuo a achar que é a melhor liga do Mundo e é uma das opções. Mas não rejeito a possibilidade de me mudar para outro país", sublinhou.