Podence a caminho do Wolverhampton

Daniel Podence pode ser o próximo português a assinar pelo Wolverhampton. O futebolista português, que em outubro renovou contrato com o Olympiacos, clube ao qual chegou no verão de 2018, em litígio com o Sporting, na sequência do ataque à academia de Alcochete, estará a um passo de reforçar a formação orientada por Nuno Espírito Santo.





De acordo com o jornal 'The Telegraph', o Wolverhampton está em negociações avançadas com o Olympiacos para a transferência do avançado português de 24 anos.Segundo a publicação britânica em cima da mesa está uma proposta de 20 milhões de libras (cerca de 25 milhões de euros).