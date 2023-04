Podence arrisca pesada suspensão por alegada cuspidela em adversário

Daniel Podence foi esta quarta-feira formalmente acusado pela Federação Inglesa e incorre num castigo até seis jogos por uma "alegada cuspidela" no jogo contra o Nottingham Forest. O internacional português do Wolverhampton terá cuspido o adversário Brennan Johnson, à passagem do minuto 90, no jogo no passado dia 1 de abril.O árbitro da partida da 29ª jornada da Premier League, Chris Kavanagh, não viu o momento no relvado, com a animosidade crescente entre adversários perto do final do empate (1-1) no City Ground.O jogador, de 27 anos, tem até à próxima quarta-feira para fundamentar a sua defesa.