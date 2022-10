Podence e o despedimento de Lage: «Significa que os jogadores também não fizeram um bom trabalho»

Daniel Podence lamentou que Bruno Lage tenha saído desta forma da formação que orientava desde 2021/22. O jogador do Wolverhampton faz um mea culpa, em nome da equipa, pelo facto de o técnico português ter sido despedido pela ausência de resultados em 2022/23."É muito triste porque significa que nós, os jogadores, também não fizemos um bom trabalho. Estamos a jogar bem mas não estamos a ganhar pontos ou jogos. Não se trata apenas do treinador, somos nós também. Isso faz-nos sentir mal", garantiu em declarações à Sky Sports.O internacional luso ex-Sporting frisou, no entanto, que havia algo a mudar para que os lobos voltassem a um trilho vitorioso."Ao mesmo tempo, precisávamos de algo novo ou visto de uma maneira diferente de fazer as coisas porque os jogadores não estavam tão bem nos treinos ou nos jogos. Algo tinha que mudar e o clube entendeu que o treinador tinha de ir embora. Temos de aceitar a situação e temos de lidar com isso agora com um treinador diferente. Como jogadores, temos de exigir muito mais uns dos outros", sustentou Podence.O Wolverhampton é o 18º classificado da Premier League, com seis pontos em oito jornadas.