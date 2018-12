Pogba: «Agora somos mais ofensivos e é assim que queremos jogar»

Um novo Manchester United e um novo Paul Pogba. Desde que José Mourinho saiu e Ole Gunnar Solskjaer assumiu o comando técnico, os red devils venceram três jogos e marcaram 12 golos, quatro deles da autoria do francês. Os números não enganam e o campeão do Mundo assume que a equipa de Old Trafford está a jogar da forma que gosta desde que o norueguês tomou as rédeas da equipa."Somos o Manchester United e precisamos de estar no topo da tabela. É apenas uma reação de todos os jogadores, que todos estão a apreciar. É diferente... Também ganhámos jogos com o antigo treinador, mas trata-se de um estilo diferente de jogar, somos mais ofensivos e estamos a criar mais chances. É assim que queremos jogar. Quero sempre mais, mas quero atuar para a equipa e de forma simples", disse o médio, depois do triunfo sobre o Bournemouth, por 4-1 "Precisávamos de vencer e também de fazer bons jogos. Estamos a regressar, mas ainda há um longo caminho pela frente. Ainda assim, é bom acabar o ano assim", acrescentou o medio.E se Pogba elogia a influência do técnico, também Solskjaer deixou elogios ao seu pupilo. "Foi uma atuação de topo, porque ele fez de tudo: trabalhou para a equipa, foi perigoso na área, ganhou duelos aéreos, bolas divididas e sem 'brincadeiras'. Foi tocar, passar, movimentar-se. Jogou um jogo eficiente e ele sabe que está no seu melhor quando joga assim", elogiou.