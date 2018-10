Pogba arranjou um belo sarilho e já há quem antecipe o seu substituto no United

As capas da imprensa internacional



As capas da imprensa internacional

Pogba volta a ter os holofotes todos apontados para si. O internacional francês do Manchester United arranjou um belo sarilho na terça-feira, após a derrota dos red devils frente à Juventus (1-0) , ao rumar ao balneário da vecchia signora para cumprimentar os amigos que fez ao longo das quatro temporadas (de 2012 a 2016) em que representou o clube italiano. Cuadrado divulgou imagem dos dois, com Pogba todo sorridente e a polémica estalou novamente . E esta quarta-feira a imprensa inglesa já aponta para quem o United vê como substituto do francês.Segundo o britânico 'Express', os responsáveis do clube de Manchester já identificaram o "único" jogador que vêm para ocupar o lugar eventualmente deixado vago por Pogba: Gareth Bale. O internacional galês, do Real Madrid, já no verão foi apontado como alvo do United, mas a saída de Ronaldo da formação merengue segurou Bale no Real Madrid de Lopetegui, que atualmente atravessa um momento conturbado Já em Itália, o 'Tuttosport' insiste que Pogba pode voltar à Juventus já em janeiro, aproveitando a relação pouco amistosa que Pogba e José mourinho mantêm no Manchester United.