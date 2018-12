Pogba atreveu-se no Twitter e Manchester United não perdoa falta de respeito a Mourinho

Os jogadores que respiram de alívio com a saída de Mourinho do Manchester United



Foi a reação que mais rapidamente correu nas redes sociais mal se soube que José Mourinho tinha sido despedido do Manchester United . Pogba recorreu ao Twitter para se 'manifestar', mas rapidamente apagou a mensagem . "Caption this", podia ler-se na fotografia publicada naquela rede social, sugerindo aos seus seguidores que legendassem a imagem. Ora, quem não gostou da 'brincadeirinha' do francês foi o Manchester United que considerou a atitude do jogador "desrespeitosa" pelo que decidiu multá-lo, avança a imprensa inglesa esta quarta-feira.A publicação do médio tornou-se viral, mesmo só estando poucos minutos online. Gary Neville, ex-jogador dos red devils e atual comentador, também não gostou do que leu e respondeu a Pogba: "Vai tu embora também".Já ontem, fontes próximas à Adidas garantiram à imprensa inglesa que a fotografia fazia parte de um evento publicitário já programado. Perante a possível má interpretação quanto à finalidade da publicação, a marca decidiu retirar a fotografia imediatamente.Pogba não foi opção para o jogo com o Liverpool e a situação não passou despercebida , com Mourinho a dizer que se encontrava satisfeito com o rendimento de Matic, Fellaini e Ander Herrera.O médio francês tem atravessado um mau momento de forma e não era opção para Mourinho, situação que gerou um coro de protestos em torno do técnico português. Juntamente com a sequência de maus resultados, a continuidade do português em Manchester ter-se-á tornado insustentável.