Pogba confessa ter falado com a família para trocar o Manchester United pela Juventus

Os campeonatos estão parados, devido à pandemia de coronavírus, mas as 'movimentações' em torno das equipas e dos jogadores continuam, agora de forma virtual. Também o mercado de transferências conhece rumores e Pogba é um dos jogadores que continua associado a uma eventual saída do Manchester United, apontado destino rumo à Juventus ou Real Madrid. Mas enquanto tal não passa de especulações, o internacional francês recorda a primeira vez que deixou os red devils, precisamente para embarcar na aventura da 'vecchia signora'.





"O meu irmão, que é adepto do Manchester United, disse-me que estava realmente zangado - ainda mais do que eu - por eu não jogar", admitiu Pogba, ao podcast do Manchester United, lembrado a conversa com o irmão na altura: "Se não te querem aqui, então vai para outro lugar. Eles vão observar-te", continuou.Além do irmão, também a mãe foi ouvida na hora de trocar os red devils pela Juventus, em 2012. "A minha mãe sempre me dizia: 'vais para outro clube, mas vais voltar'. Ela dizia sempre isso e eu pensava: 'Vamos ver'. "'Vais voltar ao Manchester, não se preocupes', dizia ela e isso aconteceu", recordou."Quando voltei estava muito feliz, obviamente: regressar ao lugar onde comecei deixou-me realmente feliz. Estava pronto para voltar com um jogador consagrado e não como um miúdo da formação", confessou.