Pogba critica Mourinho

Tão criticado por José Mourinho, Pogba está a assumir-se cada vez mais como um pêndulo no Manchester United desde a saída do técnico português. O médio francês totaliza quatro golos e três assistências - a última na vitória (1-0) de ontem frente ao Tottenham - sob as ordens de Solskjaer e está a ser um dos destaques dos red devils. No final do jogo em Wembley, Pogba explicou os motivos do seu alto rendimento e criticou a maneira como Mourinho pensava o jogo."Estou a desfrutar de jogar futebol. Era difícil com o sistema e táticas que usávamos antes. Gosto de jogar ao ataque , pressionar alto. Defender não é o meu melhor atributo. Neste momento sinto que estamos em total sintonia e sinto-me mais confortável", disse o médio, de 25 anos.Quanto ao mercado, Yannick Ferreira-Carrasco, dos chineses do Dalian Yifang, parece interessar aos red devils... conforme revelou a mulher do belga. "Estão muitas ofertas em cima da mesa. Posso dizer-vos que o Manchester United é um dos principais interessados", referiu Noemie Happert a um portal belga.