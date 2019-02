Pogba descarregou fúria no cacifo após ter sido expulso

Paul Pogba, médio do Manchester United, não reagiu bem à expulsão nos minutos finais da partida com o Paris Saint-Germain na terça-feira, para a Liga dos Campeões, da qual os red devils saíram derrotados por 2-0. O jogador teve um ataque de fúria e vingou-se no cacifo.Uma fonte do clube contou ao jornal 'The Sun' que o jogador pediu desculpa aos companheiros, essencialmente porque vai falhar a segunda mão em Paris: "Pogba estava desolado e pediu desculpa a todos os colegas de equipa. Sentiu que os desiludiu e estava arrasado por falhar a segunda mão. Bateu no cacifo várias vezes".Recorde-se que o médio foi expulso por ver o segundo cartão amarelo aos 89 minutos, numa altura em que a equipa já perdia por 2-0 devido aos golos de Kimpembe (53') e Mbappé (60'). O segundo jogo dos oitavos-de-final está agendado para o dia 6 de março.