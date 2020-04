Pogba disse que não conhecia Souness e resposta não tardou: «Ele que mostre as suas medalhas»

Paul Pogba tem sido alvo de muitas críticas por parte de inúmeros comentadores, mas poucas vezes o jogador do Manchester United se deu ao trabalho de responder. Só que, sobre Graeme Souness, o francês disse há pouco tempo que não o conhecia. E a resposta do antigo jogador do Liverpool, atual comentador na Sky Sports, não se fez esperar.





"Ele que mostre as suas medalhas", disse o antigo treinador do Benfica, que enquanto jogador conquistou três taças europeias e três campeonatos de Inglaterra.Jamie Carragher também não gostou da resposta do francês. "Somos críticos do Pogba, mas quando és um jogador tens de saber respeitar algumas opiniões e aceitá-las. Dizer que nunca ouviu falar de Graeme Souness realmente foi muito mau."Pogba confessou que não sabia quem Souness era durante um podcast do Manchester United. "Eu nem sabia quem ele [Souness] era. Disseram-me que tinha sido um bom jogador e coisas desse tipo, mas não conheço. Não sou o tipo de pessoa que liga a comentários. Vejo muito futebol mas não fico a ver o que dizem depois dos jogos, comentários do tipo 'por que eles fizeram isto' ou 'por que fizeram aquilo'. Gosto de me focar no futebol."