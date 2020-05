Pogba e Bruno Fernandes: a base de um 'meio-campo de sonho' planeado por Solskjäer

Paul Pogba e Bruno Fernandes são, certamente, dois 'pesos-pesados' no meio-campo do Manchester United e, por isso, Ole Gunnar Solskjäer já terá informado o médio francês, que segue sendo associado a uma possível transferência para o Real Madrid, que conta com ele para construir uma equipa 'de sonho'.

A chegada do ex-médio do Sporting, Bruno Fernandes, a Old Trafford catapultou os red devils em termos exibicionais e esse será um dos fatores que poderão ajudar o técnico norueguês a manter o atual campeão do Mundo pela França em Terras de Sua Majestade, segundo avança, este domingo, o 'Daily Mail'.

O 'Daily Mail' alega ainda que o médio francês já foi informado de que tem um lugar reservado no onze do Manchester United assim que o campeonato inglês regressar - atualmente encontra-se suspenso devido à crise sanitária provocada pela Covid-19. Bruno Fernandes será, assim, o par de Paul Pobga no meio-campo dos red devils, uma ideia que agrada o corpo técnico e que certamente agradará os adeptos do clube.