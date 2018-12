Pogba e mais 10 com Solskjaer

Com dois golos e duas assistências nos dois jogos sob o comando de Solskjaer, Pogba parece ganhar nova vida no United e o sucessor de José Mourinho assume que o médio francês é a estrela da companhia. "Pogba é um dos melhores do Mundo. Não só no ataque como na defesa e em outros aspetos. Tem demonstrado uma atitude perfeita, o que é importantíssimo em jogadores com tanta qualidade. Vamos tentar montar a equipa à volta dele, aproveitando as suas capacidades", revelou Solskjaer, na antevisão do confronto com o Bournemouth.