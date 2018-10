Pogba foi ao balneário da Juventus e meteu-se em sarilhos

Uma foto publicada no Instagram por Cuadrado ao lado de um sorridente Pogba foi o rastilho pra mais um polémica com o jogador do Manchester United. O momento foi captado no final do encontro entre os red devils e a Juventus, em Old Trafford, para Liga dos Campeões e não caiu bem entre os adeptos do clube inglês.Pogba foi visitar os amigos que deixou na Juventus, existindo rumores que saiu de lá com pequenas ofertas para ira dos fãs do United, que não esquecem o facto da imprensa italiana ter avançado com a possibilidade do futebolista francês reforçar a equipa de Turim na abertura do mercado em janeiro.A Juventus foi ganhar a Old Trafford, em jogo do grupo H, graças a um golo solitário do internacional argentino Paulo Dybala, a finalizar uma jogada na qual Cristiano Ronaldo, que jogou os 90 minutos, teve papel preponderante pela qualidade do cruzamento que efetuou do flanco direito para o primeiro poste, levando a que a bola tabelasse em Smalling, que se fez ao lance juntamente com o colombiano Cuadrado, sobrando a bola para Dybala finalizar.