Pogba foi aos arames quando ouviu Mourinho falar de Lampard

Com a saída de Mourinho do Manchester United, a imprensa inglesa vai revelando episódios do conflito entre José Mourinho e Paul Pogba. Desta feita, avança o 'The Sun', a história tem Frank Lampard pelo meio.Tudo se terá passado quando, durante uma reunião com Pogba, Mourinho disse ao jogador que via Frank Lampard como o exemplo de médio perfeito e que o francês devia tentar aproximar o seu estilo de jogo ao que era praticado em tempos pelo médio inglês.Pogba terá reagido com visível desagrado e recusou veementemente aceder a tal pedido, perguntando a Mourinho se Lampard tinha ganho um Mundial tal como ele ganhara no verão passado.Esta terá sido a gota de água para o técnico português e terá levado Mourinho à conclusão de que seria impossível trabalhar com Pogba, de acordo com o jornal inglês.