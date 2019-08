Pogba força saída do Manchester United: perder voo para Cardiff terá sido jogada pensada

Faltam já poucos dias para o mercado de transferências fechar em Inglaterra e Paul Pogba continua a tentar forçar a sua saída do Manchester United. Este sábado, a imprensa britânica relata que o internacional francês de 26 anos recusou-se a viajar para Cardiff, onde os red devils vão disputar hoje um particular com o AC Milan.





Segundo refere a imprensa britânica, esta foi mais uma manobra de Pobga como forma de 'pressionar' os responsáveis dos red devils para facilitarem a sua saída.A possibilidade de se transferir para o Real Madrid é apontada como a razão para o internacional francês manter o braço de ferro com os responsáveis do Manchester United, apesar de oficialmente a ausência de Pogba ter sido explicada pelo agravamento de uma lesão nas costas contraída no início da semana.