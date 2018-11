Pogba já terá dito aos colegas que vai regressar a Itália em janeiro

Paul Pogba pode mudar-se para a Juventus já em janeiro. O britânico 'Mirror' e o italiano 'Corriere Dello Sport' coincidem nas notícias que colocam o médio do Manchester United na Juventus.O jogador, que não se sente confortável em Old Trafford, já terá mesmo confidenciado aos antigos colegas que vai regressar a Turim no mercado de inverno. Recorde-se que o francês custou 105 milhões de euros em 2016, quando deixou o clube italiano para rumar a Manchester.Muita tinta tem corrido sobre o rendimento do francês em Inglaterra, sobretudo face ao investimento dos red devils no seu passe, mas também sobre a alegada má relação com José Mourinho.Esta temporada, o médio soma 15 partidas, nas quais marcou cinco golos.