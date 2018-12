Pogba: «Mourinho meteu-se com a pessoa errada»

Paul Pogba não pára de ser notícia e, desta feita, envolve outra vez José Mourinho. Tudo se terá passado, como conta o 'The Sun', no balneário do Manchester United, logo após ser oficializada a saída do técnico português do comando dos red devils "Ele pensava que podia fazer de mim parvo e virar os adeptos contra mim. Meteu-se com a pessoa errada", terá afirmado Pogba enquanto a equipa estava reunida no balneário. Recorde-se que o médio francês terá sido dos mais efusivos no momento de celebração do despedimento de Mourinho Terá sido Michael Carrick, membro da equipa técnica dos ingleses, quem respondeu ao francês, recusando ver os jogadores a festejar num momento delicado como o sucedido nesta terça-feira. "Ninguém aqui é maior que este clube", relembrou aos presentes e afirmou que quem não correspondesse às expetativas existentes no seio dos red devils também seria dispensado. "É preciso lutar pelo símbolo do United", sentenciou o ex-jogador.