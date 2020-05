«Pogba não tira o Manchester United da lama»

Teddy Sheringham mostra-se bastante crítico para com Paul Pogba, jogador do Manchester United, de quem esperava mais do que tem apresentado ao serviço dos red devils e deixa um aviso à estrutura do clube inglês: "Precisam de contratar corretamente as pessoas adequadas".





"O melhor exemplo para mim é Pogba, de quem se fala muito. Falas dos melhores jogadores ou capitães, quando as coisas não iam bem no nosso tempo. Roy Keane corrigia as coisas, cavava fundo e tinha sempre algo a dizer em cada jogo. O Pogba tem esse desejo? Sim, tem talento, mas tira o Man. United da lama e cava fundo? Para mim, a resposta é não", vincou o antigo jogador que representou os red devils entre 1997 e 1999, que não descarta a possibilidade de se encontrar um substituto para o francês."É bom ser arrogante no momento certo, Dwight Yorke tinha isso, mas tinha o desejo de consertar as coisas e não me parece que Pogba tenha isso. Assim, seria melhor trazer alguém com vontade de arrastar o Man. United", atirou Sheringham, em declarações à Sky Sports.Sobre a atual temporada da equipa liderada por Soljkjaer, Sheringham acredita que ainda pode alcançar os lugares da Liga dos Campeões, pois está só a três pontos do Chelsea, atual quarto classificado da Premier League, quando ainda faltam disputar nove encontros. E por isso, o antigo companheiro merece-lhe elogios: "Gosto do trabalho que está a fazer. Sente-se bem no clube e penso que estabilizou o barco e que as coisas vão na direção correta. Mas ainda estão longe do Liverpool ou do Man. City", sublinhou.