Pogba pode sair do Manchester United por 100 milhões

É a contratação mais cara da história do United, mas o fraco rendimento nos últimos anos a juntar ao facto de Bruno Fernandes ter ‘pegado de estaca’ já tornam Pogba... dispensável.





O ‘The Sun’ escreve que o clube inglês está disposto a aceitar ofertas na ordem dos 100 milhões, um pouco abaixo do valor de aquisição – 105 M€ em 2016, à Juventus –, e depois de, no último verão, ter fixado o preço nos 200 milhões.Em ‘saldo’, não faltam pretendentes. Juventus, PSG e Real Madrid são os principais candidatos e a capital espanhola até surge como o destino mais provável, tendo em conta a admiração de Zidane pelo médio e as palavras do seu agente, Mino Raiola, à ‘Marca’."Tenho a esperança de levar um grande jogador para o Real Madrid e vou tentar este verão. Seria um orgulho, porque o Real é um grande clube", disse o italiano, que também representa Haaland, o prodígio goleador do Dortmund.