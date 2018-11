Pogba: «Sinto-me em casa quando regresso ao estádio da Juventus»

O Manchester United desloca-se a Turim na próxima quarta-feira para defrontar a Juventus, em jogo da Liga dos Campeões. Será o regresso de Pogba ao estádio onde marcou o seu primeiro golo como profissional, "um reencontro emotivo" como classifica o internacional francês."É curioso, mas [antes do sorteio da fase de grupos] disse ao meu irmão: 'E se ficarmos no mesmo grupo da Juventus?' Foi um excelente período da minha carreira. É um reencontro muito emotivo, porque foi na Juventus que fiz a minha primeira época [completa] como profissional e onde marquei o meu primeiro golo. Foi lá que evolui como jogador, tenho um grande respeito pelo clube. Vai ser muito emocionante regressar. Considero que também é o meu estádio, sei que estou em casa quando jogo em em Old Trafford, mas também me sinto em casa quando regresso ao estádio da Juventus. No entanto, temos um desafio da Liga dos Campeões para disputar e não vou apenas visitar o estádio. Vai ser um jogo difícil e muito emotivo, especialmente para mim", revelou Paul Pobga em entrevista ao site da UEFA.Recorde-se que rumores colocam Pogba no radar da Juventus para uma eventual transferência já em janeiro. A relação do internacional francês do Manchester United e do treinador português José Mourinho tem dado muito que falar e o campeão de Itália estará atento a uma possível compra.Em entrevista ao site da UEFA, Pogba falou também da relação que mantém com alguns dos seus antigos companheiros da Juventus, entre os quais Blaise Matuidi, Cuadrado, Dybala e Leonardo Bonucci. "Falamos com alguma regularidade, pois tínhamos um grupo excelente, sentíamos que éramos como uma família. Depois de sair da Juventus, só regressei uma vez para ver os jogadores. Vai ser excelente voltar para jogar e penso que o sentimento será mútuo", afirmou Pogba, que jogou na Juventus entre 2012 e 2016.