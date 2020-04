Pogba só pensa no regresso após a lesão: «Estou frustrado há muito tempo»

Paul Pogba revelou este sábado num podcast transmitido pelo site do Manchester United que se sente "frustrado há muito tempo" depois de uma época que tem sido marcada por uma lesão no tornozelo direito que lhe permitiu disputar apenas oito jogos oficiais pelos red devils, o último dos quais em dezembro passado.

O médio francês chegou mesmo a ser criticado por alguns adeptos que acharam que estava a recusar-se a jogar, por isso quis explicar-se. "Não sei se muitas pessoas realmente sabem o que aconteceu. Eu tive uma lesão no pé frente ao Southampton [31 de agosto], mas continuei a treinar e a jogar lesionado. Mais tarde, um mês depois, vimos que o pé estava fraturado e aí fiquei dois meses sem jogar", lembrou o médio que foi campeão do Mundo pela França em 2018.

Pogba regressou depois em dezembro, fez dois jogos mas voltou a ressentir-se. "Eu estava no plantel, correu tudo muito, mas muito meu. Mas quando voltei fiz dois jogos contra Watford e Newcastle e voltei a sentir algo. Tive que fazer uma cirurgia e aqui estou, agora não sinto mais nada e espero voltar muito em breve", acrescentou o jogador de 27 anos, que tem sido apontado à saída de Old Trafford mas quer voltar rapidamente aso relvados e treinar com os companheiros quando a pandemia passar.

"Já estou a treinar e já toco na bola. Não sinto mais nada e espero voltar em breve. Estou frustrado há muito tempo, mas agora estou quase lá e só penso em voltar e treinar com a equipa. Nunca tive nada parecido a isto na minha carreira. Isso deixa-me com mais fome e também me mostra o quanto eu amo futebol", sublinhou.