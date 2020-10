Polémica em Inglaterra: Liverpool e Manchester United querem mudar o futebol inglês

O jornal inglês 'The Telegraph' revela que o Liverpool e o Manchester United lideram o projeto 'Big Picture', quer visa mudar o futebol inglês.





Segundo aquele jornal, a ideia dos dois clubes passa por reduzir o número de equipas da Premier League de 20 para 18, pagar 260 milhões de euros numa espécie de resgate aos clubes da EFL (as três divisões abaixo do Championship), com o intuito de ajudar a resolver os problemas causados pela pandemia, acabar com a Taça da Liga e a Supertaça e promover a promoção de um jogo de subida/descida entre o 16.º da Premier League e o 3.º classificado do Champonship, em vez do atual playoff.Os dois clubes propõem ainda, de acordo com o 'The Telegraph', novas regras para a divisão das verbas decorrentes dos direitos televisivos, a criação de uma liga feminina da Premier League ou da federação, um limite de 23 euros para os ingressos de adeptos visitantes e o começo das competições no final do mês de agosto.Reds e red devils esperam que os restantes clubes do 'big six' - Manchester City, Chelsea, Arsenal e Tottenham - aprovem a ideia. Quem já deu o seu aval foi o presidente da English Football League (EFL), Rick Parry, para grande desilusão da Premier League, que em comunicado já se mostrou contra estas medidas. "O futebol inglês é o mais visto do mundo e tem um sistema de ligas competitivas, dinâmicas e vibrantes que interessam a todos. Para manter isto temos de trabalhar todos juntos. Do ponto de vista da Premier League, estas propostas poderiam ter um impacto negativo no futebol e é dececionante que Ricky Parry, presidente da EFL, tenha dado o seu apoio."Um porta-voz do governo britânico também se manifestou sobre o tema. "Estamos surpreendidos e dececionados que num momento de crise estejam a ser cozinhadas negociações que criariam um sistema muito mais fechado na elite do futebol e isso é muito problemático."