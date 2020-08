Polícia grega diz que Harry Maguire foi tratado como 'qualquer outro inglês bêbado'

Harry Maguire veio a público apontar o dedo à polícia grega, acusando-a de o ter pontapeado aquando da sua detenção na ilha de Mykonos, depois de se ter envolvido numa confusão à porta de um bar, acusação essa a que as autoridades respondem agora sublinhando que o capitão do Manchester United foi tratado como "qualquer outro inglês bêbado".





"Não o tratámos de maneira diferente. Era só um bêbado que estava a lutar. Não ligámos muito mas acabou por se tornar em algo mais depois do que ele disse", explicou ao 'The Sun' um dos polícias que esteve na detenção do jogador.O central dos red devils foi considerado culpado pelo tribunal de Siros por "agressão agravada, resistência à detenção e repetidas tentativas de suborno". Por outro lado, o seu irmão Joe e o amigo Christopher Sharman foram condenados a 13 meses de prisão com pena suspensa.Em tribunal, a defesa do capitão do United argumentou que o jogador foi pontapeado na perna por um polícia, que lhe terá dito "a tua carreira acabou". Maguire, o irmão Joe e o amigo Chris Sharman foram detidos e o advogado que representa o jogador, especialista em direitos humanos, contou que a irmã de Maguire foi esfaqueada num braço, depois de o grupo onde estava com os irmãos "ter sido atacado por um conjunto de albaneses". Daisy terá desmaiado.Mais contou o advogado que Maguire e os amigos apanharam um táxi para levar Daisy ao hospital, mas o motorista acabou por conduzi-los a uma esquadra e aí o jogador terá sido agredido por um dos agentes. "Os meus clientes não bateram nem magoaram em ninguém", assegurou o advogado do defesa. A acusação, por sua vez, diz que na esquadra Harry Maguire terá 'puxado dos galões'. "Sabem quem eu sou? Sou o capitão do Manchester United, sou muito rico, posso dar-vos dinheiro, posso pagar-vos, por favor deixem-nos ir embora." Alguém no seu grupo terá gritado "que se f*** a polícia", antes de esmurrar um agente.