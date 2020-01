Polícia Metropolitana detém adepto do Chelsea por alegados insultos racistas a Son

O encontro entre o Tottenham, de José Mourinho, e o Chelsea, em jogo a contar para a 18.ª jornada do campeonato inglês, que terminou com um triunfo (0-2) dos blues, registou incidentes envolvendo insultos racistas a jogadores de ambas as equipas, no decorrer e no final do encontro.





Antonio Rudiger, defesa do Chelsea, foi o primeiro visado, tendo mesmo a partida sido interrompida pelo árbitro Anthony Taylor durante uns breves momentos. Mais tarde, o Tottenham dirigiu-se às redes sociais para, juntamente com o Chelsea e com os seus jogadores, de modo a tirar conclusões sobre as acusações feitas pelo defesa dos blues.Contudo, esta segunda-feira, a Polícia Metropolitana de Londres confirmou a detenção de um adepto do Chelsea por supostos insultos racistas ao sul-coreano Son, que acabou por, após uma entrada sobre Rudiger.Durante esta tarde, foi a vez da Premier League avançar com um comunicado, afirmando que não irá "tolerar qualquer forma de descriminação para com ninguém", referindo que os autores destes crimes "merecem ser punidos"."A Premier League e todos os clubes envolvidos não irão tolerar qualquer forma de descriminação para com ninguém. Se existem pessoas que dirigiram insultos racistas a Antonio Rudiger, jogador do Chelsea, ou a Heung-Min Son, jogador do Tottenham, merecem ser punidos. Iremos apoiar o Tottenham Hotspur FC e o Chelsea FC na procura dos suspeitos e qualquer ação levada a cabo pelas autoridades e pelos clubes. Agradecemos aos milhões de adeptos que ajudam a manter uma atmosfera positiva em dias de jogos da Premier League e que fique claro que qualquer conduta ou linguagem racista será inaceitável", pode ler-se.