Polícia prendeu 10 pessoas na festa do Liverpool

Milhares de pessoas saíram ontem à rua em Liverpool, para celebrar a conquista do título da Premier League por parte dos reds, uma comemoração onde não houve grandes preocupações com a pandemia ou com o distanciamento social. A polícia deteve 10 pessoas.





Depois de o Chelsea ganhar ao Manchester City, dando assim o título ao Liverpool, milhares de adeptos juntaram-se no estádio e por volta das 11 da noite a polícia de Merseyside teve mesmo de fechar as ruas em torno de Anfield.As autoridades agradeceram aos adeptos que não saíram de casa. "Infelizmente houve muita gente a juntar-se fora do estádio. Pedimos que nos próximos dias os adeptos festejem em casa, ao fazer isto estão a manter-se a eles e aos que os rodeiam em segurança", disse Constable Rob Carden, da polícia de Merseyside.