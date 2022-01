Português Gonçalo Cardoso emprestado pelo West Ham ao Betis até final da época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista português Gonçalo Cardoso vai ser emprestado pelo West Ham ao Betis até final da época, segundoapurou. O negócio inclui uma opção de compra por parte do emblema espanhol.O central, de 21 anos, que esteve emprestado ao Basileia na primeira parte da época não chegou a estrear-se pelos hammers.Saiu do Boavista rumo a Inglaterra no verão de 2019 e após destacar-se na primeira equipa das panteras.