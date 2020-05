Premier League admite jogos à porta fechada durante um ano

A Premier League prepara o regresso da competição para meados de junho, mas os clubes já foram avisados que poderão ter de realizar jogos à porta fechada durante um ano.





Mark Gillett, conselheiro médico para a Premier League, levantou essa hipótese num conferência de imprensa realizada esta segunda-feira. O objetivo passa por evitar novos focos de contágio no Reino Unido, o país europeu que registou mais mortes devido à Covid-19 (mais de 34 mil óbitos)."A direção da saúde inglesa foi muito clara em relação a este assunto. A situação não irá mudar nos próximos seis a 12 meses. Vamos ter de fazer algumas alterações culturais no futebol. É importante que as pessoas percebam isso", frisou.Os clubes da Premier League podem regressar esta terça-feira aos treinos, em sessões com pequenos grupos, naquele que é o primeiro passo para o retorno da prova.