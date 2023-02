Premier League afasta árbitro do VAR após erro com linhas de fora de jogo

A Premier League mostrou-se reativa depois de assumir erros nos jogos da principal liga inglesa no último fim de semana. Assim, comunicou ter afastado do VAR o árbitro John Brooks após erro que foi decisivo no desenlace entre o Brighton e o Crystal Palace (1-1).Face à má utilização das linhas de fora de jogo, os seagulls (alcunha do Brighton) viram um golo invalidado a Pervis Estupinan.Desta feita, Brooks fica já de fora do dérbi Liverpool-Everton desta segunda-feira mas também não marcará presença no Arsenal-Manchester City, jogo entre os dois primeiros classificados, na quarta-feira, no Emirates.No Arsenal-Brentford, o Conselho de Arbitragem inglês também reconheceu o esquecimento na utilização das linhas de fora de jogo que atribuíram erradamente o golo do embate a Toney (1-1). O líder do organismo, Howard Webb, contactou inclusivamente os gunners de forma a pedir desculpa pelo erro com peso no desenlace do encontro.Andre Marriner estará no VAR no Liverpool-Everton enquanto que David Coote desempenhará as mesmas funções no Arsenal-Manchester City.