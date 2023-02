Premier League perto de assinar novo acordo milionário com a EA Sports

A Premier League ter-se-á reunido esta sexta-feira com os clubes ingleses para comunicar a possibilidade de um novo vínculo com a Eletronic Arts, empresa desenvolvedora e distribuidora de videojogos, entre os quais o fenómeno mundial entre os amantes de futebol FIFA, para os próximos seis anos.A informação foi avançada hoje pelo jornalista Mark Kleinman, da 'Sky News', afirmando que a competição terá informado os clubes que este novo vínculo valeria cerca de 488 milhões de libras (mais de 550 milhões de euros), mais do que o dobro do atual valor anual.O acordo consiste em manter a EA Sports como a principal parceria da Premier League, além de manter a sua licença exclusiva para o videojogo FIFA.Os valores falados terão ajudado a convencer os possíveis clubes desertores que consideraram ingressar na Superliga Europeia.A dividir o 'bolo' pelos 20 emblemas, estaríamos a falar de uma receita anual de 27,5 milhões de euros apenas para ceder direitos de imagem para um videojogo.