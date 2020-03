O plano 'louco' da Premier League para retomar a época e começar a próxima

O jornal inglês 'Telegraph' avança este domingo que a Premier League está a ponderar o regresso da competição a 1 de junho, com jogos à porta fechada, acabando a época em julho (6 semanas depois) e dando início a 2020/21 a 8 de agosto. Deste modo evitaria a perda dos muitos milhões provenientes dos direitos televisivos (cerca de 3.250 milhões de euros em três anos).





Martin Semmens, presidente do Southampton, disse à BBC que o regresso do futebol daria à população uma sensação de normalidade, mesmo estando as pessoas retidas em casa. "Quando todos estivermos seguros e já não precisarmos dos recursos do sistema de saúde e da polícia, o governo gostaria que voltássemos a jogar porque somos entretenimento e enviaríamos ao país um sinal de normalidade."A Premier League foi suspensa a 13 de março. Previa-se o regresso a 4 de abril, mas a data foi adiada para 30 de abril.O Reino Unido regista mais de 5 mil infetados com o novo coronavírus. Morreram 223 pessoas.