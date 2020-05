Premier League quer jogadores a treinar mas 'sem carrinhos'

A Premier League ainda não tem data de regresso confirmada, mas os clubes, técnicos e jogadores já começaram a receber documentos com um estrito protocolo a adaptar para o retorno aos treinos.





O protocolo é semelhante ao de outros países, como Portugal por exemplo, mas, segundo a BBC, é um pouco mais restritivo. No documento estará a proibição de os jogadores fazerem ‘tackles’ durante os treinos, mesmo quando poderem passar a ser coletivos. Ou seja, os típicos ‘carrinhos’ ou entradas estão proibidos por se tratar de momentos no jogo em que o contacto físico é inevitável.Além desta medida, insólita, os relvados vão ser integralmente desinfetados, tal como as bolas, as balizas, os cones, pinos e todo o material utilizado pelos jogadores. O protocolo reforça ainda que o distanciamento social tem de ser "estritamente cumprido".De acordo com a BBC, os responsáveis da Premier League continuam confiantes que os treinos podem ser retomados na próxima segunda-feira. Isto, apesar das reservas que os jogadores continuam a manter em relação às condições necessárias para o reatamento.