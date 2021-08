Premier League rejeita ceder jogadores às seleções de países na lista vermelha

A Premier League anunciou esta terça-feira um entendimento entre os 20 clubes para que nenhum ceda jogadores para as rondas de jogos internacionais do mês de setembro que sejam disputadas em países que integram a chamada 'lista vermelha' da Covid-19. Entre os jogadores afetados estão nomes como Mohamed Salah ou Raul Jimenez.





Na base desta decisão está o facto de os viajantes provenientes desses países serem obrigados a fazer quarentena de 10 dias à chegada, algo que comprometeria tanto o aspeto competitivo do campeonato, mas também a própria forma física dos jogadores em causa.Note-se que a Seleção Nacional não será afetada, já que os jogos de setembro, diante de Azerbaijão, Qatar e República da Irlanda, serão jogados em países que não estão nessa lista vermelha.Afeganistão, Angola, Argentina, Bangladesh, Bolívia, Botswana, Brasil, Burundi,Cabo Verde, Chile, Colômbia, República Democrática do Congo, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, Egito,Eritreia, Eswatini, Etiópia, Guiana Francesa, Geórgia, Guiana, Haiti, Indonésia, Quénia, Lesoto, Malawi, Maldivas,Mayotte, México, Mongólia, Moçambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Omã, Paquistão, Panamá, Paraguai, Peru, Filipinas,Reunião, Ruanda, Seychelles, Serra Leoa, Somália, África do Sul, Sri Lanka, Sudão, Suriname, Tanzânia, Trinidad e Tobago, Tunísia, Turquia, Uganda, Uruguai, Venezuela, Zâmbia e Zimbabué