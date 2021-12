Premier League sem interrupção apesar do número recorde de casos positivos à Covid-19

A Premier League vai manter o calendário competitivo de Natal e Ano Novo, decidiram esta segunda-feira os clubes, apesar da onda de casos positivos de covid-19 que cancelou seis partidas na derradeira jornada.

Os 20 clubes da Premier League reuniram-se e optaram por seguir o programado, com três rondas em oito dias, mesmo que nos últimos 10 dias tenham sido suspensas 10 partidas.

Assim, vai decorrer o tradicional 'boxing day' em 26 de dezembro, bem como jogos em 27, 28, 29 e 30 de dezembro, além de 01, 02 e 03 de janeiro de 2022.

Na segunda-feira, 42 pessoas, entre as mais de 3.000 entre jogadores e funcionários dos clubes, testaram positivo ao novo coronavírus, um recorde na competição desde que começou a pandemia da covid-19.

A Premier League recusou adiar no domingo o desafio entre o Chelsea e o Wolverhampton, de Bruno Lage, que impôs um empate a zero ao Campeão da Europa, em virtude do caso positivo de Jorginho - os blues só tiveram seis atletas no banco, dois deles guarda-redes.

O treinador Thomas Tuchel recordou que o grupo viajou com o atleta no autocarro, além de ter jantado com ele, pelo que admite o aparecimento de novos casos.

O Liverpool também anunciou o positivo de Thiago Alcântara antes da visita ao Tottenham (2-2), com o treinador Jurgen Klopp a revelar que o grupo de trabalho já recebeu a dose de reforço.