Premier League vai divulgar áudio do VAR do Leicester-Liverpool desta noite

O jornal inglês 'Mirror' avança esta segunda-feira que a Premier League vai divulgar as comunicações do VAR do jogo desta noite, que coloca frente a frente o Leicester e o Liverpool, a partir das 20h00.Trata-se de uma decisão inédita, que surge na sequência de algumas queixas de adeptos, e não só, com o intuito de esclarecer jogadores, treinadores e público em geral.Os áudios vão ser divulgados no programa 'Monday Night Football', da 'Sky', que conta com a participação dos antigos futebolistas Jamie Carragher e Gary Neville.Em estúdio estará também, segundo o mesmo jornal, Howard Webb, antigo árbitro e um dos responsáveis pelo PGMOL, organismo que tutela a arbitragem de jogos no futebol profissional inglês.