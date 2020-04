Presidente da câmara de Liverpool quer que se investigue jogo dos reds com o Atlético Madrid

Passaram mais de 40 dias desde que se dispurou o Liverpool-Atlético Madrid, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas o jogo continua a causar polémica na cidade dos Beatles. Tudo porque, depois da sua realização, o número de casos de infeção pelo novo coronavírus aumentou.





O presidente da câmara de Liverpool tem sido um responsáveis dos mais preocupados com o tema e pede agora uma investigação independente, com vista a avaliar a existência de uma eventual ligação do jogo com o aumento do número de casos de infeção na cidade desde então."Se as pessoas contraíram o coronavírus em resultado direto de um evento desportivo que, acreditamos, não devia ter tido lugar, então isso é escandaloso", disse Steve Rotheram à BBC."Vimos um aumento na curva de infeção e isso resultou em 1200 pessoas em Liverpool a contrair a covid-19. Isto precisa de ser investigado para se descobrir se algumas dessas infeções se devem diretamente aos adeptos do Atlético. Havia cidades 'quentes' em termos de coronavírus nessa altura e Madrid era uma delas. Não foi permitido que se juntassem no seu próprio país, mas 3000 pessoas vieram ao nosso e possivelmente propagaram o coronavírus", constatou.