Presidente da câmara de Londres sobre treino de Mourinho: «Era mesmo necessário?»

O treino que José Mourinho liderou num parque público em Londres, com três jogadores do Tottenham, tem merecido críticas de vários quadrantes, ou não tivessem as autoridades do Reino Unido apelado ao isolamento social, com vista a conter a pandemia do novo coronavírus.





O treinador português, mas esse facto não aligeirou o tom de quem entende que Mourinho é um exemplo e, como tal, não pode ter este tipo de comportamentos, como é o caso do presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan."Muitos olham para as pessoas do futebol como modelos e ver uma medida tão crucial como esta - 'fiquem em casa' - ser contornada é 'um murro no estômago", considerou o autarca."É vital que todos façam a sua parte e sigam os conselhos, de modo a podermos apoiar os nossos heróis do serviço nacional de saúde e salvar vidas. As pessoas, particularmente as crianças, que apoiam o Tottenham ou seguem o futebol veem estas imagens e dizem 'ah, se eles podem, eu também posso'", sublinhou Sadiq Khan, prosseguindo: "Façam a vocês próprios a pergunta: o que estou a fazer é mesmo necessário? Neste caso a resposta é não."