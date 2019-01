Presidente do Cardiff reconhece: «Estamos muito preocupados com o Emiliano Sala»

Visualizar esta foto no Instagram. ?La ultima ?? ciao @FCNantes ? Uma publicação compartilhada por Emiliano Sala (@emilianosala9) em 21 de Jan, 2019 às 4:09 PST

Em Cardiff teme-se o pior. Emiliano Sala, jogador argentino contratado pela equipa da Premier League, devia ter chegado na última segunda-feira à noite à cidade, mas o avião privado que transportava o argentino a partir de NantesO presidente do clube do País de Gales não escondeu a preocupação: "Estamos muito preocupados. Soubemos que um avião pequeno deixou de fazer contacto com a torre de controlo ontem à noite, quando sobrevoava o canal da Mancha", disse o presidente do clube, Mehmet Dalman. "Estamos à espera de confirmação antes de podermos dizer seja o que for. Estamos muito preocupados com a segurança de Emiliano Sala."Na última segunda-feira, antes de embarcar, o jogador esteve com os companheiros do Nantes, de quem se despediu. Sala, que marcou 12 golos na Ligue 1 na primeira metade da época, partilhou nas redes sociais uma foto do momento.