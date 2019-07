Presidente do Newcastle arrasa Benítez: «Primeiro estava o dinheiro e só depois o clube»

A relação de Rafa Benítez com Mike Ashley no Newcastle nunca foi um mar de rosas, mas nos últimos tempos azedou. O técnico espanhol pedia reforços nas conferências de imprensa e o presidente achava que a aquisição de Miguel Almirón, em janeiro, era suficiente. Benítez fartou-se e acabou por trocar os ingleses pelos chineses do Dalian Yifang, onde aufere 13 milhões de euros por época, sendo o treinador mais bem pago da liga chinesa. Isto era o que se sabia, mas o presidente do clube conta agora outra versão...





Mike Ashley não gostou da atitude do técnico e explicou tudo agora numa entrevista ao 'Mail'. "Ouvindo o que ele disse quando saiu, parece que a sua principal preocupação era o clube, depois ele próprio e só então o dinheiro. Mas diria que primeiro foi o dinheiro, depois ele próprio e só então o clube. Tomou a decisão mais cómoda, que foi ir ganhar dinheiro para a China. E isso desiludiu-me."O presidente do Newcastle contou que Benítez lhe pediu um considerável aumento salarial. "Com ele era impossível. Havia sempre uma coisa, depois outra... Pediu um aumento de 50 por cento e acredito que só o fez porque sabia que não lho daria. Se tivéssemos aceitado, teria inventado logo outro problema. Todos pensam que não segurámos o Benítez por um par de libras, mas ele tinha o microfone e nós não..."