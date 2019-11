Primeiro grande desafio de Mourinho é já sábado: Tottenham não ganha fora desde janeiro

Tirar o Tottenham da situação em que se encontra na Premier League não será tarefa fácil para José Mourinho. Os 'spurs' ocupam um modesto 14.º lugar na tabela classificativa, com 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, a uns longínquos 20 pontos do líder Liverpool.E o primeiro grande desafio do treinador português na equipa londrina acontece já no próximo sábado, na visita ao West Ham (12h30). A equipa não ganha um jogo fora na Premier League desde janeiro. O último foi a 20 de janeiro de 2019, na visita ao Fulham, por 2-1.Na Liga dos Campeões a equipa é segunda no Grupo B, a 5 pontos do líder Bayern Munique. Já a Taça da Liga inglesa não há hipóteses de conquistar esta época. O Tottenham foi eliminado pelo modesto Colchester, na 3ª eliminatória.