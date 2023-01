Prodígio do Manchester United decide dérbi nos sub-16, muda de campo e ajuda na vitória dos sub-18

Amir Ibragimov's winning goal against Man City tonight pic.twitter.com/9vfbcOqkRx — utdreport Academy (@utdreportAcad) January 17, 2023

Amir Ibragimov mostra ter talento para vários escalões, com apenas 15 anos. O prodígio do Manchester United é um dos grandes jovens craques dos red devils e o que fez nos últimos dias torna a sua contribuição ainda mais incrível.O jovem russo jogou na terça-feira frente ao rival Manchester City e fez o 3-2 final nos sub-15. Um prenúncio do que estaria para vir. Segundo o caso relatado pela imprensa britânica, no sábado voltou a entrar em campo... e por duas vezes. 'Ibra', como também é conhecido, voltou a ser prolífico: de livre direto fez o único golo da partida (1-0).Mas a contribuição de Ibragimov não fica por aqui no dia de sábado. Minutos depois após o apito final, havia outra partida num campo contíguo da academia do Manchester United. O prodígio russo entrou em campo ao minuto 80 e ajudou os sub-18 dos red devils a selarem o triunfo por 3-2.