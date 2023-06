PSG avança por Bernardo Silva

O futuro de Bernardo Silva é um dos segredos mais bem guardados da galáxia futebol. E, por isso, qualquer movimentação merece amplo destaque, especialmente por terras inglesas. Mas desta vez é um jornal espanhol, o ‘As’, que destaca o interesse forte de um emblema... francês. O diário dá nota de que o Paris SG definiu a contratação de Bernardo Silva como prioritária, algo que aconteceu logo no seguimento da saída do astro argentino Lionel Messi.A direção do clube da capital francesa considera que o internacional português tem todo o talento para substituir Messi e quer avançar o quanto antes para as negociações.Outro homem do Manchester City - Ilkay Gündogan - esteve na mira dos parisienses mas foi definitivamente descartado. De acordo com o ‘As’, o português Luís Campos, diretor desportivo do PSG, considera que a idade (32 anos) e o perfil do médio não encaixam naquilo que o meio campo dos franceses necessita neste momento.