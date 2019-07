Quaresma rejeita o Wolverhampton

Segundo o diário desportivo turco ‘Fanatik’, o Besiktas recebeu uma proposta por Ricardo Quaresma do Wolverhampton, 7º classificado da última edição da Premier League, mas o internacional português terá rejeitado a oferta do emblema inglês, que tem Nuno Espírito Santo no comando técnico.

Esta notícia surge depois de muito se ter falado sobre o mal-estar entre Ricardo Quaresma e o presidente do Besiktas, Fikret Orman, mas a verdade é que a continuidade do jogador na Turquia pode muito bem ser uma forte possibilidade.

O extremo, refira-se, poderia sair ainda este defeso, mas o caso parece estar sanado, já que o extremo português terá a situação normalizada no emblema turco. O experiente futebolista, de 35 anos, integrou ontem pela primeira vez os trabalhos de pré-temporada das águias negras, conforme deu conta o clube turco no site. Se ficar, será a 7ª temporada com a camisola do Besiktas.